Asesinan a tiros a un hombre en un hospital del departamento colombiano del Cauca

El ataque ocurrió en la "Unidad de Atención en Salud Villa Rica" y "lamentablemente dejó como resultado la pérdida de una vida humana", señaló la alcaldía de ese municipio en un comunicado.

"De manera inmediata se activaron los protocolos institucionales y el caso fue asumido por las autoridades judiciales competentes, quienes adelantan las investigaciones correspondientes. Expresamos nuestra solidaridad con la familia de la víctima, la Misión Médica y la comunidad en general", agregó la información.

El director de la ONG Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), Leonardo González, aseguró en X que "el asesinato de un joven dentro del hospital de Villarrica, Cauca, es una grave violación al respeto de la misión médica y una señal alarmante del deterioro de la seguridad en el territorio".

"Los centros de salud son espacios protegidos y no pueden convertirse en escenarios de violencia armada. Este hecho puso en riesgo a personal médico, pacientes y población civil, vulnerando principios básicos de humanidad. Exigimos respeto irrestricto a la misión médica y un llamado urgente al Gobierno Nacional para que atienda de manera prioritaria la grave situación del Cauca, con medidas integrales de protección y prevención", agregó.

El Cauca es uno de los departamentos más golpeados por el conflicto armado colombiano y, aún después de la firma de la paz entre el Gobierno y la antigua guerrilla de las FARC en 2016, sigue siendo escenario de violencia.

En ese departamento, situado entre las montañas de la cordillera de los Andes y el océano Pacífico, tienen una fuerte presencia varios bloques de las disidencias de las antiguas FARC, la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y bandas de narcotraficantes que controlan los cultivos de coca y las rutas para el tráfico internacional de drogas.