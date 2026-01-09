Autoridades dominicanas decomisan 863 paquetes de cocaína y capturan a dos hombres

La Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) precisó en una nota que la operación contó con el apoyo de la Armada y la Fuerza Aérea de República Dominicana y agencias de inteligencia del Estado, coordinadas por el Ministerio Público.

El organismo precisó que, luego de recibir informes de inteligencia, activó una operación de seguimiento, vigilancia y control para interceptar una embarcación que se desplazaba con varios individuos a bordo y un presunto cargamento de sustancias narcóticas.

Tras más de 15 horas de "intenso seguimiento", las unidades aéreas, marítimas y terrestres interceptaron, a varias millas náuticas al sur de Cabo Rojo (Pedernales), una embarcación sin nombre ni matrícula, con dos dominicanos a bordo, ocupando 26 sacos que contenían los 863 paquetes de la droga, con un peso aún por especificar, forrados con cinta adhesiva y con distintos logotipos.

Durante la intervención, se incautaron además una radio satelital, tres GPS, dos teléfonos móviles, agua y comestibles, lonas, prendas de vestir, entre otras evidencias.

"Este primer golpe del año 2026 a las estructuras criminales, es el resultado de la amplia y sostenida cooperación entre la DNCD, las Fuerzas Armadas, la Procuraduría General de la República, los organismos de inteligencia del Estado y la cooperación internacional, en una ofensiva permanente contra el narcotráfico en la región", dijo la información.

El Ministerio Público y la DNCD mantienen abierta la investigación para establecer si existen otros implicados además de los arrestados.

La DNCD afirmó, el 29 de diciembre pasado, que la República Dominicana afianzó durante 2025 su liderazgo en la región del Caribe en la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado, tras la incautación de 48,3 toneladas de distintas sustancias narcóticas, resultado de operativos nacionales y acciones coordinadas con países aliados.