Brigadistas continúan intensas tareas de combate a los incendios en la Patagonia argentina

Según el parte difundido este viernes por la Agencia Federal de Emergencias, se mantienen cinco focos activos, dos en la provincia de Chubut, uno en la provincia de Santa Cruz y otros dos en la provincia de Neuquén, todos en la región de la Patagonia.

En Chubut, un total de 362 personas están abocadas a intentar controlar el incendio en Puerto Patriada, cuya superficie afectada aún no fue determinada en forma oficial.

Según informó este viernes el Gobierno de Chubut en un comunicado, el incendio en Puerto Patriada, detectado el 5 de enero en cercanías de la comunidad Pulgar, "continúa activo, con comportamiento variable y rápida propagación en algunos sectores, favorecida por la topografía, la disponibilidad de combustible vegetal y las condiciones meteorológicas".

"Durante la última jornada se registraron focos secundarios a varios kilómetros del área inicial y, hasta el momento, se realizó una evacuación preventiva de 15 familias, además de dos autoevacuaciones, para resguardar la seguridad de los pobladores", indica el comunicado.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

El otro foco activo en Chubut está el Puerto Café, dentro del parque nacional Los Alerces, donde las hectáreas de bosques nativos quemadas no fueron todavía determinadas por las autoridades.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

En Santa Cruz, en tanto, el foco activo afecta la zona de Túnel Interior, en el parque nacional Los Glaciares, donde medio centenar de brigadistas trabaja para detener el fuego, que ya arrasó 277 hectáreas.

En Neuquén están activos los focos de Cerro Chañy y de Polcahue Norquinco-Pampa India, cuya superficie tampoco fue determinada.

Los incendios en este verano austral se dan en condiciones de escasa humedad, altas temperaturas y fuertes vientos.

Además de los focos activos, hay otros focos de incendio ya controlados en Chubut: Loma de la Chancha-El Turbio (3.000 hectáreas afectadas) y en El Engaño - Río Pico (5 hectáreas).