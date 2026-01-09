Cinco estados demócratas demandan al Gobierno Trump tras congelación de fondos sociales

La congelación de los fondos para Minnesota, Nueva York, Illinois, California y Colorado, confirmada por el Departamento de Salud y Servicios Humanos, se aplicará a partidas de Asistencia Temporal a Familias necesitadas (7.000 millones de dólares), al Fondo de Desarrollo de Cuidado Infantil (2.400 millones) y a otras subvenciones de servicios sociales (unos 870 millones de dólares).

Los estados alegan en su demanda que algunas guarderías podrían verse obligadas a cerrar y los padres que trabajan y dependen de ellas tendrían pocas opciones o ninguna para cuidar a sus hijos.

La coalición de fiscales generales busca que esa decisión del Gobierno Trump sea declarada ilegal y que el tribunal impida su aplicación.

"Una vez más, las familias más vulnerables de nuestras comunidades están soportando el peso de la campaña de caos y represalias de esta administración", indicó la fiscal general de Nueva York, Letitia James.

"Después de poner en peligro la asistencia alimentaria y la atención médica, esta Administración ahora amenaza con cortar el cuidado infantil y otros programas críticos de los que dependen los padres para sustentar a sus hijos", destacó.

Indicó que Nueva York recibe más de 2.400 millones en fondos para asistencia directa en efectivo para más de 200.000 familias, para ayudarlas a pagar vivienda, alimentos y otros artículos esenciales. En 2025 recibió 638 millones de dólares para otros servicios sociales para niños y adultos.

De acuerdo con los fiscales, la Administración Trump no ha proporcionado ninguna justificación legítima para congelar estos fondos y, aunque la autoridad ha argumentado que es para evitar un "potencial fraude, tampoco ha dado evidencias, por lo que considera que viola la ley y la Constitución.