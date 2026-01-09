Delcy Rodríguez agradece a Sánchez su "valiente postura" al condenar ataque de EE. UU.

"Al conversar con el presidente Pedro Sánchez, le agradecí la valiente postura del Gobierno de España condenando la agresión contra Venezuela y planteé nuestro interés en trabajar conjuntamente en una agenda bilateral amplia y beneficiosa para ambos pueblos y Gobiernos", dijo Rodríguez en un mensaje en Telegram, en el que dio cuenta de una conversación telefónica sostenida por ambos.

Rodríguez aseguró que durante la llamada reafirmó que su país continuará enfrentando la "agresión" estadounidense por la vía diplomática.

El jefe del Ejecutivo español informó más temprano sobre la conversación con Rodríguez, pero también con el líder opositor Edmundo González Urrutia para trasladarles el apoyo de España a una "transición pacífica, dialogada y democrática, liderada por los propios venezolanos".

En su cuenta en la red X, Sánchez señaló que aseguró a ambos que España quiere "acompañar" a Venezuela "en esta nueva etapa y contribuir a acercar posiciones".

Sánchez trasladó a ambos que América Latina "sabe que cuenta" con el apoyo de España y les recordó que así lo reiteró esta semana a los presidentes de Brasil, Chile, Colombia, Guatemala, México y Uruguay.

El titular del Ejecutivo anunció esta semana su intención de hablar tanto con Rodríguez como con González para intentar facilitar la transición y subrayó que España puede jugar un papel de mediación.

En su cuenta de X, el propio González confirmó su conversación con Sánchez -que duró 17 minutos, precisó-, en la que le expresó que la liberación de los presos políticos venezolanos "no puede ser selectiva y además debe ser verificada, sin duda, libertad plena e incondicional".