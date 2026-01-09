Detienen en Argentina a un ciudadano venezolano presuntamente ligado al Tren de Aragua

"Como resultado de los controles dispuestos por el Ministerio de Seguridad Nacional en las fronteras del país, la Prefectura Naval Argentina (PNA) detuvo en la ciudad correntina de Ituzaingó a un ciudadano venezolano, presunto integrante de la organización criminal transnacional conocida como Tren de Aragua", informó el ministerio en un comunicado.

Según las autoridades argentinas, el hombre, cuya identidad no ha sido revelada, habría ingresado al país de forma irregular a través de la provincia de Salta, que limita con Bolivia y Paraguay.

"La investigación permitió reconstruir que venía desplazándose irregularmente por distintos países desde que salió de Venezuela, eludiendo controles y fronteras", explicó el Ministerio de Justicia a través de X.

Según fuentes judiciales, el hombre fue detenido el 20 de diciembre pasado bajo la acusación de ingreso irregular al país y se encuentra en prisión preventiva. Además, explicaron que cuenta con antecedentes criminales en su país y que fue expulsado de Estados Unidos a comienzos de 2025 por haber ingresado de manera ilegal.

"Durante el procedimiento de identificación, el ciudadano venezolano manifestó haber transitado por distintos países antes de arribar a la Argentina, entre ellos Colombia, Ecuador, Perú, Chile, Estados Unidos, Canadá y Bolivia, y expresó su intención de cruzar hacia Paraguay", mencionó el comunicado de Seguridad Nacional, que no ofreció más elementos sobre su presunta vinculación con el grupo.

El Gobierno del presidente argentino Javier Milei incluyó en febrero de 2025 al Tren de Aragua en el Registro Público de Personas y Entidades Vinculadas a Actos de Terrorismo y su Financiamiento, al considerar que representa "una amenaza seria y multifacética para la seguridad nacional".

El anuncio de la detención de este presunto miembro del Tren de Aragua se da días después de que la ministra de Seguridad Nacional, Alejandra Monteoliva, anunciara el refuerzo de las fronteras para evitar el ingreso de individuos vinculados al Gobierno venezolano y organizaciones criminales de ese país tras el ataque estadounidense y la captura de Nicolás Maduro en Caracas.