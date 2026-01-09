Edmundo González: "No queremos rumores ni versiones, queremos estar con los nuestros"

Madrid, 9 ene (EFE).- El líder opositor Edmundo González Urrutia, cuyo yerno está preso en Venezuela, se refirió este viernes a las informaciones contradictorias que están circulando sobre las identidades de los presos que el régimen pretende liberar en las próximas horas y dijo "no queremos rumores ni versiones, queremos estar con los nuestros".