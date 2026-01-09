El ataque ruso contra Kiev dañó a la embajada de Catar, según Zelenski

"Además de nuestra infraestructura civil y las instalaciones energéticas, anoche un dron ruso dañó un edificio de la Embajada de Catar, un Estado que hace tanto para mediar con Rusia con el fin de asegurar la liberación de prisioneros de guerra y civiles retenidos en prisiones rusas", señaló Zelenski en un mensaje de la red social X.

No es la primera vez que un bombardeo ruso daña edificios de legaciones diplomáticas.

Las consecuencias más fuertes para embajadas en Kiev se registraron en diciembre de 2024, cuando Rusia golpeó con cinco misiles balísticos norcoreanos y de fabricación propia la capital ucraniana en represalia por un bombardeo ucraniano con diez misiles ATACMS y Strom Shadow contra la región sureña rusa de Rostov.

Entonces, el ataque ruso provocó daños en cinco distritos de la capital de Ucrania y los cristales de las embajadas de Portugal, Argentina, Albania, Macedonia del Norte, Montenegro y Palestina, que se encontraban en un edificio situado a pocos metros del lugar de las explosiones, sufrieron daños menores.

En esta ocasión, Rusia causó en su ataque, que también iba dirigido a la ciudad occidental de Leópolis, al menos cuatro muertos y más de veinte heridos en la capital ucraniana, además de daños en veinte edificios residenciales.

Rusia empleó 242 drones y 13 misiles balísticos contra Kiev y Leópolis, entre ellos un misil balístico de alcance medio Oréshnik, así como 22 de crucero, según el recuento de Zelenski.

El ataque se produjo cuando se registra una importante ola de frío.