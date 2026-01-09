El canciller chino llega a Tanzania tras cancelar visita a Somalia en su gira por África

“El miembro del buró político del Comité Central del Partido Comunista de China y Ministro de Asuntos Exteriores de la República Popular China, Wang Yi, llegó a Dar es Salam (capital), Tanzania, para una visita de trabajo de dos días, del 9 al 10 de enero”, indicó la cartera en un comunicado.

La visita tendrá por objetivo fortalecer las relaciones bilaterales entre Tanzania y China en el marco de la “Asociación Estratégica Integral de Cooperación”, así como reforzar los lazos económicos y la “exploración de nuevas oportunidades de colaboración en áreas de interés mutuo”.

Wang llegó a Tanzania procedente de Etiopía, donde se reunió este jueves con el primer ministro etíope, Abiy Ahmed, para abordar la profundización de la cooperación bilateral.

El jefe de la diplomacia china se encuentra en una gira africana que concluirá el próximo 12 de enero en Lesoto y que incluía una visita a Somalia, prevista para este viernes, pero que fue suspendida a última hora, confirmaron a EFE fuentes de Villa Somalia, sede de la Presidencia somalí.

El viaje de Wang habría sido el primero de un ministro chino de Exteriores a Somalia desde la década de 1980.

La cancelación se produjo mientras la capital de Somalia, Mogadiscio, permanecía paralizada por un fuerte operativo de seguridad en toda la ciudad para recibir al jefe de la diplomacia del gigante asiático.

La suspensión coincidió en un momento en que el Gobierno somalí busca apoyo internacional después de que Israel reconociera en diciembre pasado a la región secesionista somalí de Somalilandia como Estado independiente, convirtiéndose en el primer país en dar ese paso.

Esa decisión ha provocado un amplio rechazo internacional, especialmente de África, el mundo islámico, China y la Unión Europea (UE).

La gira de Wang mantiene una tradición de 36 años en la que África es el primer destino internacional del canciller chino al inicio de cada año, como muestra del compromiso de Pekín con el continente, con el que mantiene relaciones diplomáticas desde hace siete décadas.