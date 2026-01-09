El canciller chino pospone a última hora una visita a Somalia dentro en su gira por África

"Lamentamos que la visita prevista del Ministro de Asuntos Exteriores chino para hoy viernes se haya pospuesto en el último momento. Pedimos disculpas", declararon a EFE las citas fuentes, sin precisar el motivo del aplazamiento ni una nueva fecha para la visita.

El viaje de Wang iba a ser el primero del titular chino de Exteriores a este país del Cuerno de África desde los años ochenta del siglo XX.

La cancelación se produjo mientras la capital de Somalia, Mogadiscio, permanecía paralizada por un fuerte operativo de seguridad en toda la ciudad para recibir al jefe de la diplomacia del gigante asiático.

Desde el amanecer, unidades policiales y militares habían establecido puestos de control y bloqueado las principales vías, incluida la carretera al Aeropuerto Internacional de Adén Adde, en preparación para la visita.

La cancelación llegó en un momento en que el Gobierno somalí busca apoyo internacional después de que Israel reconociera el pasado diciembre a la región secesionista somalí de Somalilandia como Estado independiente, convirtiéndose en el primer país en dar ese paso.

Esa decisión ha provocado un amplio rechazo internacional, especialmente de África, el mundo islámico, China y la Unión Europea (UE).

Wang iba a viajar a Somalia procedente de la vecina Etiopía, donde se reunió este jueves con el primer ministro de Etiopía, Abiy Ahmed, para abordar la profundización de la cooperación bilateral.

El jefe de la diplomacia china inició este miércoles una gira que también le debía llevar a Somalia, Tanzania y Lesoto hasta el 12 de enero.

La visita continúa una tradición de 36 años en la que África es el primer destino en el extranjero del canciller chino al comienzo de cada año, lo que resalta el compromiso de Pekín con el continente, con el que el gigante asiático tiene relaciones diplomáticas desde hace siete décadas.

Somalia vive en un estado de conflicto y caos desde el derrocamiento de Mohamed Siad Barre en 1991, lo que dejó al país sin gobierno efectivo y en manos de milicias islamistas, como Al Shabab, y señores de la guerra.