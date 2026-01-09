El Gobierno español celebra el acuerdo con el Mercosur que generará exportaciones y empleo

En un mensaje en la red social X, Sánchez ha puesto en valor un acuerdo que permitirá a la UE "mantener un vínculo fuerte con esa región hermana y estratégica que es América Latina", en un mundo en el que "no todo son aranceles, amenazas y malas noticias. Algunos tendemos nuevos puentes y alianzas para forjar una prosperidad compartida".

Fuentes del Ministerio de Economía español han valorado también un acuerdo que dará lugar a "una alianza estratégica clave" y que reafirma "el compromiso de ambos bloques con el orden internacional basado en reglas, el multilateralismo y la cooperación".

Se trata de un acuerdo "histórico" para España y Europa, dice Economía, ya que no sólo amplían su red de socios y acceso a nuevos mercados, sino también refuerzan su autonomía estratégica mediante el refuerzo de cadenas de suministro y la diversificación de fuentes críticas.

El acuerdo dará lugar a la mayor zona de libre comercio del mundo, con un mercado conjunto de más de 700 millones de consumidores y cerca del 25 % del PIB global, al tiempo que suprime más del 90 % de aranceles a las exportaciones europeas, lo que ahorrará a las empresas europeas más de 4.000 millones de euros anuales.

Asimismo, incorpora compromisos firmes en materia de sostenibilidad y establece mecanismos de protección, incluyendo cláusulas de salvaguardia específicas para los sectores más sensibles, en particular el agrícola.

España representó el 9 % de las exportaciones y 18 % de las importaciones totales de la UE a Mercosur en 2024, lo que lo convierte en "un país clave", situándose además en una posición destacada como inversor en los países de la región (primer inversor en Uruguay, segundo en Brasil y Argentina y el quinto en Paraguay).

El stock de inversión directa española en el bloque supera los 100.000 millones de euros (datos 2023), equivalentes al 13 % de la posición inversora española en el exterior, siendo los principales sectores la energía, infraestructuras, telecomunicaciones, servicios financieros, empresariales, transporte.