El influente ultra 'Papacito' será juzgado por cíberacoso a la boxeadora Imane Khelif

A raíz de su rápida victoria contra la italiana Angela Carini en la categoría 'welter' de boxeo de los JJOO de 2024, Khelif fue objetivo de múltiples acusaciones en las redes sociales que ponían en duda su género, entre las que se contaban, incluso, personalidades como la primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, y el actual presidente estadounidense, Donald Trump.

La argelina presentó una denuncia en París el 12 de agosto de 2024 contra dicha campaña de cíberacoso, que apuntó ahora al influenciador francés, de nombre real Ugo Jil-Gimenez, para que comparezca el próximo 26 de febrero por supuesto cíberacoso e injuria discriminatoria.

'Papacito', que según el medio francés 20 minutos actualmente reside en España, ya recibió una denuncia en 2021 y 2022 de Jean-Luc Mélenchon, líder del principal partido de izquierda del país -La France Insoumise- con motivo de un vídeo en el que simulaba el asesinato de un votante de dicho partido.

La decisión del Tribunal se produjo escasos días después de que el Tribunal Correccional de París condenara a diez personas a entre ocho y diez meses de cárcel por cíberacoso a la primera dama francesa, Brigitte Macron, al afirmar en redes sociales que había nacido hombre y que era una mujer transgénero.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy