El papa avisa de que principio que prohibía uso de fuerza para violar fronteras se ha roto

Además, el pontífice señaló la debilidad del multilateralismo como "un motivo de especial preocupación" a nivel internacional, al tiempo que alertó sobre el resurgir de la guerra como un medio para resolver conflictos.

"La guerra vuelve a estar de moda y el entusiasmo bélico se extiende", alertó León XIV ante los embajadores y agregó que "la diplomacia que promueve el diálogo y busca el consenso entre todas las partes está siendo sustituida por una diplomacia basada en la fuerza, ya sea por parte de individuos o de grupos de aliados".

El papa lamentó que la paz ya no se busca "como un regalo" y "un bien deseable en sí mismo", sino "mediante las armas como condición para afirmar el propio dominio".

"Esto compromete gravemente el estado de derecho, que es la base de toda convivencia civil pacífica", añadió el pontífice.

Además, insistió en que fue precisamente esta actitud la que llevó a la humanidad a la "tragedia" de la Segunda Guerra Mundial" y que de esas cenizas nació la Organización de las Naciones Unidas.

En esta línea, el papa pidió especial atención al derecho internacional humanitario, que dijo "no puede depender de las circunstancias ni de intereses militares y estratégicos".

Sobre el multilateralismo, insistió en que su propósito es "proporcionar un lugar donde las personas puedan reunirse y dialogar" y que para entablar dicho diálogo es necesario "que haya acuerdo sobre las palabras y los conceptos que se utilizan".

En su discurso, el pontífice citó las reflexiones de san Agustín sobre la naturaleza de la guerra: "Incluso aquellos que buscan la guerra no pretenden otra cosa que vencer, y lo que ansían es llegar a una paz cubierta de gloria", señaló, citando el pensamiento del teólogo del siglo V.

León XIV, que pertenece a la Orden de los Agustinos, también recordó las advertencias del teólogo sobre los "graves peligros para la vida política" que entrañan "las falsas representaciones de la historia, el nacionalismo excesivo y la distorsión del ideal del líder político".

"Ahora, como entonces, nos encontramos en una era de movimientos migratorios generalizados; como entonces, vivimos en una época de profundo reajuste de los equilibrios geopolíticos y los paradigmas culturales; como entonces, no estamos, en la conocida expresión del papa Francisco, en una época de cambio sino en un cambio de época", recalcó.