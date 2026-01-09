El presidente de Paraguay afirma que la transición en Venezuela "va a llevar su tiempo"

"Venezuela tiene que hacer una transición después de 26 años del régimen que empezó con Hugo Chávez en 1999 y esto no se puede hacer de la noche a la mañana. Esto va a llevar su tiempo", dijo el gobernante a periodistas tras participar de un acto de entrega de kits escolares en la ciudad de San Lorenzo (centro).

"Tiene que haber una estabilización a nivel local, se tiene que llamar a elecciones, se tienen que liberar a los presos políticos", agregó Peña, quien consideró el sábado pasado que la "caída" de Maduro "solo puede ser una buena noticia", luego de la captura del líder chavista en una operación militar de Estados Unidos en Caracas y en varios estados de Venezuela.

Peña indicó que el jueves tuvo una "amplia" conversación, "de más de 30 minutos", con el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, a quien le ofreció apoyar en el proceso de transición en Venezuela con la "experiencia" que tiene Paraguay, que en febrero próximo cumplirá 37 años del golpe militar que puso fin a 35 años de la dictadura de Alfredo Stroessner (1954-1989), considerada la más larga de Suramérica.

"Yo no quiero ser un observador y eso es lo que le dejé muy en claro al secretario de Estado, Marco Rubio", relató Peña, quien reiteró que "Paraguay es un buen amigo de los Estados Unidos" y, que como tal, no quiere quedarse "simplemente en la gradería".

En ese sentido, señaló que Paraguay "tiene mucho para colaborar, mucho para contribuir en este proceso de pacificación" en Venezuela.

Maduro está detenido en Nueva York acusado de narcoterrorismo, conspiración para importar cocaína y delitos relacionados con armas automáticas.

En su reemplazo, asumió el cargo como presidenta encargada de Venezuela, la chavista Delcy Rodríguez.

Venezuela rompió relaciones con Paraguay en enero de 2025 después de que Peña reconoció al líder opositor venezolano Edmundo González Urrutia como "ganador" de las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024.