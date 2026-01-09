Emisario de Putin advierte a Kallas de que no hay defensa posible ante el misil Oréshnik

La alta representante de la Unión Europea para la Política Exterior, "Kaja Kallas, no es particularmente inteligente o experta, pero incluso ella debería entender que contra el misil hipersónico Oréshnik, que alcanza una velocidad de 10 Mach, no hay defensa antiáerea", escribió Dmítriev en su cuenta de X.

"El uso por parte de Rusia de un misil Oréshnik es una clara escalada contra Ucrania y una advertencia a Europa y a Estados Unidos", comentó anteriormente Kallas en la misma red social.

La responsable comunitaria añadió que "los países de la UE deben profundizar en sus reservas de defensa aérea y actuar ahora. También debemos aumentar aún más el coste de esta guerra para Moscú, entre otras cosas mediante sanciones más duras".

Además, aseguró que el presidente ruso, Vladimir Putin, "no quiere la paz", ya que la respuesta de Rusia a los intentos diplomáticos por poner fin al conflicto "es más misiles y destrucción".

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Rusia lanzó esta noche un bombardeo masivo contra territorio ucraniano, que incluyó misiles de corto y medio alcance, en respuesta al supuesto ataque con drones a finales de diciembre contra una de las residencias del presidente ruso, Vladímir Putin, según informó este viernes el Ministerio de Defensa ruso.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Es la segunda vez que Moscú emplea el misil Oréshnik para golpear Ucrania, que negó en todo momento haber atacado la residencia de Putin, extremo que también fue puesto en duda por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

El Oréshnik, que Putin anunció que entraría en servicio a finales de 2025, fue empleado por primera vez en diciembre de 2024 contra una fábrica militar en la región ucraniana de Dnipropetrovsk.

Por su parte, el presidente ucraniano Volodímir Zelenski, exigió "una reacción clara del mundo, ante todo de Estados Unidos, cuyas señales Rusia realmente toma en cuenta".

"Rusia debe recibir señales de que es su obligación centrarse en la diplomacia (para poner fin a la guerra) y debe sentir consecuencias cada vez que vuelve a centrarse en los asesinatos y la destrucción de infraestructura", afirmó.

Este misil, de alcance medio y que puede portar ojivas nucleares, podría teóricamente golpear objetivos situados a incluso miles de kilómetros de distancia con un margen de error de apenas unas pocas decenas de metros.