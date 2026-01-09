Ente electoral se prepara para distribuir el material para los comicios en Costa Rica

El TSE informó que el material electoral será enviado en tulas (sacos) paulatinamente a las 7.154 juntas receptoras de votos que se habilitarán para las elecciones en todo el país y que se tiene previsto finalizar este proceso el próximo 15 de enero.

Cada saco incluye un paquete de papeletas para elegir la presidencia y otro con las papeletas para elegir diputados, cada uno con la cantidad exacta de papeletas, de acuerdo con los electores enlistados en la respectiva junta receptora de votos.

En la tula también se incorporan lapiceros, un padrón de registro que contiene las actas de apertura y cierre de la votación, hojas para anotar las incidencias y los nombres, número de cédula y fotografías de los electores enlistados en la respectiva junta y crayones de color anaranjado para que el elector emita su voto, entre otros materiales.

Los sacos llevan un chip de radiofrecuencia para rastrear su movimiento, estarán cerrados con medidas de seguridad y se transportarán en vehículos custodiados por la policía y un funcionario del TSE, y serán monitoreados mediante GPS.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

También se utilizarán helicópteros, vehículos de doble tracción, camiones y lanchas en las zonas costeras, indígenas y de difícil acceso.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El próximo 1 de febrero un total de 3,7 millones de costarricenses estarán convocados a las urnas para escoger al presidente del país entre una lista de 20 candidatos.