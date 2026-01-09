España lanza su gran apuesta cultural en Nueva Delhi para inaugurar el Año Dual 2026

El acto inaugural del encuentro, que se celebrará del 10 al 18 de enero en la capital india, contará con la participación del ministro de Cultura de España, Ernest Urtasun, y reunirá a autores, editores y profesionales del sector del libro internacionales.

España se convertirá en el país protagonista del certamen, con un pabellón propio y una presencia destacada de una delegación de escritores, editoriales y programación cultural.

El Ministerio de Cultura español confirmó la programación de diversos actos literarios en los que participarán escritoras como Leire Bilbao, Àngels Gregori y Berta Piñán, entre otras.

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, y el primer ministro indio, Narendra Modi, acordaron el Año Dual durante la visita oficial del mandatario español a la India en octubre de 2024.

La iniciativa, centrada en tres bloques, busca profundizar la relación estratégica, económica, cultural y tecnológica entre España y la India mediante una agenda especial de actividades que se desarrollará a lo largo de este año en ambos países.

La cultura, el turismo y la inteligencia artificial son los tres pilares del acuerdo, que prevé desde intercambios en museos y festivales de cine hasta cooperación en sectores como la hostelería o la gastronomía.

En el terreno tecnológico, Nueva Delhi acogerá en febrero una Cumbre de Inteligencia Artificial que reunirá a expertos, empresas y responsables públicos a nivel internacional, entre los que se prevé una presencia destacada de líderes de España.

La agenda de Urtasun en Nueva Delhi incluirá además una reunión con el director del Festival Internacional de Cine de la India en Goa, y una reunión con su homólogo, el ministro indio de Cultura y Turismo, Gajendra Singh Shekhawat.

En virtud del principio de reciprocidad que rige el Año Dual, la India organizará un despliegue cultural equivalente en España, tomando el relevo como país invitado en las principales citas editoriales y artísticas españolas.