España tiene un déficit comercial agroalimentario con Mercosur de 3.655 millones de euros

Las exportaciones agroalimentarias y pesqueras de España a Mercosur alcanzaron 463 millones en 2024, mientras que las importaciones se situaron en 4.118 millones.

Las ventas exteriores españolas agroalimentarias al bloque suramericano crecieron un 10,3 % anual, mientras que las importaciones repuntaron ligeramente, un 0,5 % anual; el déficit se agrandó un 0,6 %.

Mercosur es el destino del 0,6 % de las exportaciones españolas agroalimentarias y pesqueras, mientras que las importaciones del bloque latinoamericano son el origen del 7,4 % de las compras españolas de esos bienes.

Los productos españoles más exportados a Mercosur son aceite de oliva (106 millones), vino y mosto (33,6 millones) y frutas de hueso (31,8 millones), mientras que los más importados son tortas y habas de soja (1.880 millones), café (381 millones) y crustáceos (317,4 millones).

Por países, Brasil vende a España productos agroalimentarios por valor de 2.651,83 millones de euros; Argentina por 1.339,97 millones, Uruguay por 86,61 millones y Paraguay por 39.56 millones.

En el caso de las exportaciones, Brasil compra productos españoles por valor de 354,83 millones, seguido por Argentina, por 48,14 millones, Uruguay, por 42,17 millones y Paraguay, por 17,51 millones.

El comercio exterior agroalimentario y pesquero de la UE con Mercosur supone el 0,5 % del total mundial de las exportaciones comunitarias y un 3,5 % de las importaciones; España es el tercer mayor exportador de los 27 a ese bloque y el segundo importador dentro del club comunitario.

El comercio agroalimentario entre la UE y Mercosur es deficitario para el club comunitario, con un saldo negativo de 21.235 millones; ese déficit se agrandó un 4,2 % en 2024.

En 2024, las exportaciones comunitarias aumentaron un 4,2 % en valor respecto a 2023 (hasta 3.500 millones) y las importaciones crecieron también un 4,2 % (hasta 24.734 millones), según el informe ministerial.

Portugal es el primer socio entre los países de la UE en el comercio agroalimentario con Mercosur (con una cuota del 20,3 %), y le siguen Italia (con una cuota del 14,2 %) y España (con una cuota del 13,2 %).

En importación, el primer puesto lo ocupa Países Bajos (cuota 22,6 %) y España el segundo puesto con una cuota de 16,2 %.

Los alimentos más vendidos por la UE a Mercosur son, por este orden: aceite de oliva, vino y mosto, legumbres y hortalizas en conserva y congeladas y bebidas refrescantes.

En cuanto a las importaciones, la UE compra principalmente a Mercosur, por este orden: tortas de soja, café, habas de soja, zumos y carne de vacuno.