España ve "inconcebible" una intervención de EE.UU. en Groenlandia como miembro de la OTAN

Robles valoró así esta posibilidad, que recalcó sería "inaceptable desde todos los puntos de vista", en declaraciones a los medios tras una imposición de condecoraciones a la Agrupación de Transporte del Ejército por su labor frente a las inundaciones de la dana de 2024 en España.

La Administración del estadounidense Donald Trump ha expresado su intención de hacerse con Groenlandia sin descartar el uso de la fuerza militar.

La ministra sostuvo que es el momento para que los países europeos estén "más firmes que nunca" en la protección y en la defensa del derecho internacional, un camino en el que dijo que España "va a estar siempre".

A su vez, Robles afirmó que España no mandará tropas a Ucrania hasta que haya "un acuerdo de paz justa y duradera" y lamentó que el presidente ruso, Vladímir Putin, esté haciendo "todo lo posible para que esa paz no llegue".

Tras la reunión convocada el pasado martes por el mandatario francés, Emmanuel Macron, en la que el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, mostró el compromiso de España en cooperar con Ucrania, la titular de Defensa recalcó que el Ejército "va a estar, como está en este momento, con 4.000 hombres y mujeres" desplegados en otras misiones de paz.

Cuando haya un escenario de acuerdo, España colaborará "mediante la presencia" de efectivos en "misiones para garantizar la paz" y "en ningún caso" de ataque: "Ni siquiera en misiones de disuasión", recalcó.

Para que esto pueda llevarse a cabo, insistió en que "hay que exigir que Putin, de una vez, haga un acuerdo de una paz justa y duradera con Ucrania".