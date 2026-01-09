Francia, Alemania y R. Unido condenan el "asesinato" de manifestantes en Irán

"Estamos profundamente preocupados por los informes de violencia perpetrada por las fuerzas de seguridad iraníes y condenamos enérgicamente el asesinato de manifestantes", manifestaron en una declaración conjunta los tres mandatarios.

Instaron, por ello, a las autoridades iraníes a "actuar con moderación, abstenerse de la violencia y respetar los derechos fundamentales" de los ciudadanos iraníes.

Macron, Merz y Starmer añadieron que las autoridades iraníes "tienen la responsabilidad de proteger a su población y deben permitir la libertad de expresión y de reunión pacífica sin temor a represalias".

Al menos 51 personas han muerto ya en Irán como resultado de las protestas antigubernamentales que sacuden el país y que el jueves fueron más intensas que en días anteriores, según informó este viernes la ONG Iran Human Rights (IHRNGO), con sede en Oslo.

De entre los muertos, al menos nueve eran menores de edad, mientras que cientos de personas han resultado heridas en los primeros 13 días de manifestaciones.

La ONG con sede en Noruega señaló que hay informaciones y vídeos que apuntan a que el número de muertos podría ser mucho más elevado, pero que sólo ha contabilizado los casos que ha podido verificar directamente o que han sido comprobadas por dos fuentes independientes.

El número de detenidos, por otro lado, supera ya los 2.200, de acuerdo con sus fuentes.

Las autoridades iraníes restringieron la víspera el acceso al internet global sin permitir conexiones o servicios de fuera del país, en un aparente intento por controlar las protestas que sacuden Irán desde hace 12 días.

El bloqueo de internet llegó en el duodécimo día de unas protestas que arrancaron por la mala situación económica que atraviesa Irán, pero que han ido adquiriendo un cariz político y se han extendido ya a más de un centenar de ciudades del país.

Irán atraviesa una profunda crisis económica, marcada por las severas sanciones de Estados Unidos y la ONU contra el país por su programa nuclear.