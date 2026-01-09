FundéuRAE: “un descuento del 10 %”, no “un descuento del −10 %”

En los medios de comunicación se pueden encontrar ejemplos como estos: “Tiene un descuento del −41 %”, “El precio del alquiler cae un −4,8 % en el tercer trimestre” o “El tráfico de mercancías en los puertos de la UE disminuyó un −6,5 %”.

En este tipo de casos, el signo − (menos) resulta innecesario, pues en palabras como “decrecer”, “disminuir”, “bajar” o “descuento” ya está implícito el carácter negativo de las cifras a que se refieren.

Así, en los ejemplos anteriores lo adecuado habría sido escribir “Tiene un descuento del 41 %”, “El precio del alquiler cae un 4,8 % en el tercer trimestre” y “El tráfico de mercancías en los puertos de la UE disminuyó un 6,5 %”.

La FundéuRAE (www.fundeu.es), promovida por la Agencia EFE y la Real Academia Española (RAE), tiene como principal objetivo el buen uso del español en los medios de comunicación.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy