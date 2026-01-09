Mundo
09 de enero de 2026 - 07:00

FundéuRAE: “un descuento del 10 %”, no “un descuento del −10 %”

Madrid, 9 ene (EFE).- La Fundación del Español Urgente (FundéuRAE), promovida por la Agencia EFE y la RAE, precisa que en las expresiones que contienen un término con significado negativo (“perder”, “disminuir”, “caída”...), lo indicado es usar cifras positivas, no cifras negativas: “un descuento del 10 %”, no “un descuento del −10 %”.

Por EFE

En los medios de comunicación se pueden encontrar ejemplos como estos: “Tiene un descuento del −41 %”, “El precio del alquiler cae un −4,8 % en el tercer trimestre” o “El tráfico de mercancías en los puertos de la UE disminuyó un −6,5 %”.

En este tipo de casos, el signo − (menos) resulta innecesario, pues en palabras como “decrecer”, “disminuir”, “bajar” o “descuento” ya está implícito el carácter negativo de las cifras a que se refieren.

Así, en los ejemplos anteriores lo adecuado habría sido escribir “Tiene un descuento del 41 %”, “El precio del alquiler cae un 4,8 % en el tercer trimestre” y “El tráfico de mercancías en los puertos de la UE disminuyó un 6,5 %”.

