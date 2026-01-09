Gobierno paraguayo habilita línea de WhatsApp para asistir a mujeres víctimas de violencia

El sistema de mensajería es un servicio complementario a la línea 137 (denominada SOS Mujer) que está disponible las 24 horas del día, señaló a la radio ABC Cardinal la viceministra de protección de derechos de las mujeres, Stela Villamayor.

El nuevo servicio, indicó la viceministra, está pensado como "un espacio seguro" y de mayor confianza, en vista de que existen "muchas mujeres que tienen un poco de vergüenza de hablar" sobre la violencia.

Un grupo de psicólogas "altamente capacitadas" serán las encargadas de atender los mensajes y de brindar "contención, apoyo y orientación" a las mujeres, indicó la funcionaria.

Las profesionales evaluarán situaciones de emergencia y en esos casos se activarán los protocolos de auxilio, como llamadas al 911 y la protección de las mujeres en albergues si ellas tuvieran que huir de sus casas.

Villamayor destacó que en 2025 la línea 137 registró unas 4.000 llamadas de mujeres en situaciones de violencia.

Un total de 37 mujeres fueron asesinadas en Paraguay en 2025, en su mayoría por parejas y exparejas, en hechos que dejaron 69 huérfanos, según datos del Ministerio Público.

Los casos de violencia intrafamiliar, con un total de 38.379 denuncias, encabezaron la lista de hechos más reportados ante la Fiscalía paraguaya el año pasado, seguido del hurto y la estafa.