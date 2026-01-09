Grupo opositor iraní en el exilio pide en Bruselas un cambio de régimen en su país

El Consejo Nacional de la Resistencia de Irán (CNRI), uno de los principales grupos de oposición al régimen desde el exilio, denunció además que se han producido muertes de manifestantes en Irán en las últimas horas, pero que la restricción del acceso al internet global impide verificar cuántas.

"Ayer, una persona decía que en las calles, cerca de Teherán y Karachi, estaban matando a la gente durante la noche, y esta mañana vimos imágenes de cuerpos en todas las calles, pero no se puede verificar porque no hay ninguna posibilidad de conectarse", dijo a EFE Hanif Asyabani, miembro del CNRI.

Los manifestantes portaban la bandera de la dinastía Pahlaví, la del conocido como Estado Imperial de Irán (1925-1979) -de franjas verde, blanca y roja, con el león portando una espada y el sol en el centro-, y pancartas en las que se leía "Derrocar el fascismo religioso mediante levantamientos y unidades de resistencia".

El apagón de internet ha provocado además que algunos de estos manifestantes no pudieran comunicarse con sus familiares que aún permanecen en Irán, y reconocieron la preocupación existente por lo que pueda suceder si las protestas se extienden en el tiempo.

"Tengo familiares, pero la verdad es que no hemos tenido contacto, sobre todo en estas últimas 24 horas. Todo está cortado porque no hay internet, no hay ninguna oportunidad de hacer llamadas a Irán. Lo que recibimos sobre internet es de personas que tienen por ejemplo Starlink (red de satélites de internet)", explicó Asyabani.

La principal demanda de este grupo, que protesta asiduamente en la capital europea y en otras ciudades como París o Berlín, es la de "volver a una república que represente a la gente, no una dictadura", ni "regresar al antiguo sistema del shah".