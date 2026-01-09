Incautan armas blancas, teléfonos y presunta droga en la mayor prisión de Paraguay

Asunción, 9 ene (EFE).- El Ministerio de Justicia de Paraguay informó este viernes de la incautación de armas blancas, teléfonos celulares y presunta droga en la Penitenciaría Nacional de Tacumbú, la mayor prisión del país con más de 2.000 detenidos, y que se ubica en el barrio homónimo de la capital del país.