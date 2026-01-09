Irán lleva 24 horas sin acceso a internet global, según una plataforma especializada

Redacción Internacional, 9 ene (EFE).- Irán suma ya 24 horas sin acceso a internet global, después de que las autoridades cortaran en la tarde del jueves las conexiones o servicios de fuera del país, en un momento en el que se incrementan las protestas que estallaron en Teherán hace trece días y se extendieron después por decenas de ciudades, dejando al menos 45 muertos.