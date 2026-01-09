Juez bloquea congelamiento de fondos sociales de Trump a cinco estados demócratas

El juez Arun Subramanian de Nueva York fue quien dictaminó que el Gobierno debe liberar los fondos de tres programas claves que serían retenidos durante al menos dos semanas en Illinois, Colorado, California, Nueva York y Minnesota, de acuerdo con medios estadounidenses.

El magistrado consideró que el congelamiento de los programas podría provocar "efectos devastadores" en el cuidado infantil, así como el acceso a servicios básicos a familias vulnerables de los cinco estados implicados.

La demanda señala que los estados recibieron los días 5 y 6 de enero notificaciones de una pausa inmediata en el financiamiento de programas que asisten a familias de bajos ingresos y personas con discapacidad, incluidos unos 7.300 millones de dólares del programa de Asistencia Temporal para Familias Necesitadas (TANF) y otros 2.400 millones del Fondo para el Cuidado y Desarrollo Infantil.

La Administración Trump trata de justificar el recorte de fondos diciendo que se han detectado irregularidades en programas de asistencia social en Minnesota, aunque no ha presentado pruebas de fraudes similares en los otros estados afectados.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

En la audiencia de este viernes, los fiscales de cada estado coincidieron en que el bloqueo de fondos ya está provocando retrasos millonarios y podría afectar la alimentación y el acceso a otros servicios de uso cotidiano a muchas personas.