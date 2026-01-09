Junta militar de Guinea-Bisáu prohíbe declaraciones públicas antes de que llegue la Cedeao

En un comunicado, el Alto Mando Militar para el Restablecimiento de la Seguridad Nacional y el Orden Público (ACM, en portugués) - un órgano militar de carácter extraordinario que ejerce funciones de control del orden público y la seguridad nacional en Guinea- justificó la medida en la necesidad de “preservar la paz, la cohesión social y la estabilidad nacional”.

El documento acusó a “figuras políticas y a ciertos grupos étnicos” de promover “reuniones secretas”, utilizadas como “plataformas para incitar a la violencia y al irrespeto” a las normas de la Carta de Transición Política y resoluciones anteriores del ACM.

Para la junta militar violar esta nueva normativa representa una “grave afrenta a la estabilidad nacional”.

Las autoridades militares aseguraron estar monitoreando la situación en todo el territorio y advirtieron que cualquier persona o entidad que desafíe el orden público decretado será reprendido en conformidad con la ley.

El comunicado también denuncia la existencia de amenazas públicas dirigidas a miembros del alto mando y otras personalidades, presuntamente instigadas por afinidades tribales.

“Se insta al cese inmediato de tales acciones (…) los responsables de estos actos responderán individualmente”, advirtió la ACM.

Esta medida fue anunciada después de que se confirmara que el presidente de Sierra Leona y líder en ejercicio de la Cedeao, Julius Maada Bio, llegará este sábado a Guinea-Bisáu con el objetivo de supervisar la situación política e institucional del país tras el golpe de Estado del 26 de noviembre pasado.

Según un comunicado del Ministerio de Negocios Exteriores de Guinea-Bisáu, el presidente de Sierra Leona estará acompañado por el mandatario senegalés, Bassirou Diomaye Faye, para abordar el seguimiento de la situación política guineana.

La visita se producirá tras el llamamiento de la Cedeao en diciembre pasado para la liberación de políticos detenidos, después de la toma del poder por parte de militares.

Entre los detenidos se encuentra el líder del Partido Africano para la Independencia de Guinea y Cabo Verde (PAIGC) y candidato presidencial, Domingos Simões Pereira. Los arrestados continúan privados de libertad, según fuentes de la organización regional, recogidas por medios locales.

El general Horta N'ta, exjefe del Estado Mayor del derrocado presidente Umaro Sissoco Embaló, que fue nombrado "presidente de transición" por un año, tomó el poder mediante un golpe que tuvo lugar un día antes del anuncio de los resultados provisionales de las elecciones presidenciales y legislativas del 23 de noviembre.

Embaló, que huyó a Senegal tras el golpe y desde allí viajó a República del Congo, y su principal rival, Fernando Dias da Costa -refugiado en la Embajada de Nigeria-, se habían proclamado vencedores de los comicios.

El golpe fue condenado por la (Cedeao), Naciones Unidas, la Unión Europea y la Unión Africana, así como la Comunidad de Países de Lengua Portuguesa (CPLP), quienes exigen el restablecimiento inmediato del orden constitucional.

Guinea-Bisáu es considerado uno de los países más inestables de África: desde su independencia de Portugal en 1974 sufrió cuatro golpes de Estado (1980, 1998/99, 2003 y 2012).