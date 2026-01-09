La bolsa de São Paulo cierra en verde por acuerdo Mercosur-Unión Europea y la inflación

Así, la bolsa paulista, la mayor de América Latina, concluyó la semana con un repunte del 1,76 % y que la sitúa a menos de un 2 % de igualar su máximo histórico.

La jornada bursátil fue positiva desde el inicio de la sesión gracias a las dos noticias, que llegaron antes de la apertura de los negocios.

Brasil tuvo una inflación del 4,26 % anual en 2025, cifra dentro del objetivo del Banco Central brasileño y que puede permitir una bajada de tipos de interés.

La noticia del visto bueno al acuerdo comercial en el Consejo de la Unión Europea, en el que están representados los Gobiernos de los Veintisiete, también llegó antes de la apertura de la sesión.

El acuerdo comercial con la UE, que se firmará el 17 de enero, significará la reducción de aranceles para los productos agrícolas e industriales brasileños y también permitirá la importación de maquinaria en mejores condiciones.

Esto repercutirá en beneficios económicos para un amplio abanico de empresas brasileñas, entre ellas la papelera Suzano (2,86 %), la aeronáutica Embraer (1,06 %), la fabricante de etanol Raízen (3,66 %).

Entre los grandes valores, la petrolera estatal Petrobras ganó un 0,33 % en sus acciones preferenciales, mientras que la minera Vale perdió un 1,14 %.

La noticia de la inflación moderada causó una buena repercusión en empresas del ramo del comercio minorista y en los bancos, uno de los sectores con más peso en el parqué.

El volumen financiero en el corro de bolsa paulista ascendió a 22.297 millones de reales (unos 4.152 millones de dólares) en unas 4,3 millones de operaciones.

En el mercado de cambio, el real brasileño se apreció un 0,44 % frente al dólar y el billete verde terminó la sesión vendido a 5,36 reales.