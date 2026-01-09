La caza de ballenas empezó en Sudamérica hace 5.000 años, mucho antes de lo que se creía

El estudio, publicado en la revista Nature Communications, asegura que los pueblos de la región de la bahía de Babitonga (Brasil) que construían por toda la costa sambaquis, montículos monumentales de conchas que servían como hogares o cementerios, contaban con tecnologías específicas para la caza de estos cetáceos mucho antes de lo que apuntaba la investigación arqueológica.

En un comunicado, la UAB destacó este viernes que este estudio "redefine el papel de las comunidades sudamericanas en el surgimiento de culturas marítimas complejas, ya que hasta ahora se creía que los orígenes de la caza de grandes ballenas se encontraba entre sociedades posglaciales del hemisferio norte, entre hace 3.500 y 2.500 años".

La investigación es obra del Instituto de Ciencia y Tecnología Ambientales y del Departamento de Prehistoria de la UAB y ha sido liderada por los científicos Krista McGrath y André Colonese.

El equipo analizó centenares de restos óseos de cetáceos, así como herramientas elaboradas en hueso procedentes de sambaquis de la bahía de Babitonga, que están conservados en el Museo Arqueológico de Sambaquis de Joinville (Brasil).

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Esta colección está considerada un archivo único de la historia indígena, ya que los yacimientos ya no existen y, de otro modo, no podría reconstruirse.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Para datar el inicio de la actividad de caza, se identificaron restos de ballenas francas australes, ballenas jorobadas, rorcuales azules, rorcuales sei, cachalotes y delfines, muchos con claras marcas de corte asociadas a su despiece, y se documentaron grandes arpones realizados con hueso de ballena.

"Los datos demuestran claramente que estas comunidades desarrollaron el conocimiento, las herramientas y las estrategias especializadas necesarias para cazar grandes ballenas miles de años antes de lo que suponíamos", subrayó Krista McGrath.

El estudio concluye también que la distribución histórica de los grandes cetáceos alcanzaba zonas mucho más al sur que las principales áreas de cría actuales frente a la costa de Brasil.

El coautora del estudio Marta Cremer señaló que "el reciente aumento de avistamientos en el sur de Brasil podría reflejar, por tanto, un proceso histórico de recolonización, con implicaciones para la conservación".

Por otra parte, la investigación ofrece nuevas claves sobre las economías, tecnologías y formas de vida de las sociedades posglaciales a lo largo de la costa atlántica sudamericana.

"Nos abre una nueva perspectiva sobre la organización social de los pueblos sambaqui. Representa un cambio de paradigma, ahora podemos ver a estos grupos no solo como recolectores de mariscos y pescadores, sino también como balleneros", dijo el autor sénior del estudio André Colonese.

Los pueblos sambaqui desarrollaron una sofisticada cultura marítima caracterizada por tecnologías especializadas, cooperación colectiva y prácticas rituales asociadas a la captura de grandes animales marinos.