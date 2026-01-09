La CE anuncia una ayuda de 620 millones para Siria y reanuda su cooperación económica

"Tras años de devastación bajo el régimen de Al Asad, las necesidades de recuperación y reconstrucción de Siria son inmensas, y lo percibo con mis propios ojos. Queremos reforzar nuestro compromiso con un apoyo financiero de 620 millones de euros para este año y el próximo", ha asegurado Von der Layen, tras reunirse en Damasco con el presidente de transición de Siria, Ahmed al Shara, junto con el presidente del Consejo Europeo, António Costa.

Se trata del primer viaje oficial de altos cargos de la UE al país desde la caída en 2024 del régimen de Bashar al Assad, momento en el que Bruselas comenzó a estrechar su relación con Damasco y levantó las sanciones económicas que habían sido impuestas bajo el anterior mandato.

El apoyo financiero para 2026 y 2027 irá destinado a la restauración de los servicios esenciales para la población siria, la reconstrucción de las instituciones estatales y la ayuda humanitaria, explicó Von der Leyen.

"Nos comprometemos a apoyarlos para reactivar la economía de Siria y reconciliar a las comunidades. Queremos que los sirios tengan una perspectiva real de regresar a casa y reconstruir sus vidas aquí", expresó.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Esta dotación se suma a los casi 2.500 millones de euros que Von der Leyen anunció hace un año para ayudar al proceso de transición de Siria y a la recuperación socioeconómica del país.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El nuevo paquete anunciado por Von der Leyen se inscribe dentro de un nuevo marco de cooperación entre la UE y Damasco que, además del respaldo financiero, incluye dos pilares más: asociación política y colaboración económica.

En el ámbito político, informó de una nueva reunión de alto nivel que tendrá lugar en el primer semestre de este año, y que contribuirá a "explorar juntos cómo la Unión Europea puede apoyar mejor el camino de Siria hacia la recuperación, la reconstrucción y la paz civil".

Por otro lado, comunicó que la UE va a iniciar conversaciones sobre la reanudación de su acuerdo de cooperación económica "para que Siria pueda volver a beneficiarse del acceso al mercado económico europeo".

El acuerdo entre Bruselas y Damasco ocurre en medio de tensiones en el norte de Siria, escenario de ataques entre el Ejército nacional y las Fuerzas de Siria Democrática (FSD), alianza armada liderada por kurdos, que ya ha dejado más de una decena de muertos desde el martes.

"Sabemos que el camino hacia la reconciliación y la recuperación sigue siendo difícil y largo, ya que sanar, reconstruir vidas y generar confianza en las instituciones lleva tiempo. Las violentas escaladas de los últimos días son preocupantes y se necesita urgentemente un diálogo continuo entre todas las partes", señaló la líder del Ejecutivo comunitario.

El presidente del Consejo Europeo, António Costa, también incidió en el apoyo de la UE para conseguir "transición democrática e inclusiva", en la que se respete la independencia, la integridad territorial y la soberanía del país.

Costa recalcó que "es fundamental" para el país "mantener buenas relaciones con sus vecinos", y afirmó que está "muy comprometido" con las conversaciones entre Israel y Siria en París, con la mediación de Estados Unidos, para abordar la retirada de las fuerzas israelíes de posiciones ocupadas en el país árabe.

"Tras muchos años de guerra y sufrimiento para su pueblo, la caída del régimen de Assad abre un nuevo año de esperanza para su pueblo, y podéis contar con el apoyo de la Unión Europea en este esfuerzo por una Siria pacífica e inclusiva", zanjó el portugués.