La comunidad internacional eleva la presión sobre Irán, con su población incomunicada

Las conexiones se perdieron en la tarde del jueves, por lo que, sin redes sociales, aplicaciones de mensajería o páginas web disponibles, llega a cuentagotas la información sobre las protestas que se suceden desde el 28 de diciembre en decenas de ciudades de un vasto país que tiene más de 1,7 millones de kilómetros cuadrados y alrededor de 86 millones de habitantes.

En este viernes de escasa comunicación, en el que la ONG Iran Human Rights (con sede en Oslo, Noruega) notificó 51 muertos en los trece días de protestas, el servicio en farsi de la BBC ofrece, por ejemplo, breves vídeos que muestran riadas de personas caminando por las calles iraníes en las masivas protestas del jueves.

En las imágenes, los manifestantes hacen sonar las bocinas de sus coches o queman un gran cartel con fotos de comandantes asesinados del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI).

La BBC persa también recoge una conversación con un residente de la ciudad de Shiraz, que pudo decir al medio, antes de que se le acabara la pasajera conexión, que en su zona "todos hicieron fila para obtener gasolina y pan" durante la jornada de hoy.

La presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, denunció las restricciones de acceso a internet tras ser criticada por la embajada iraní en Bélgica, que tachó a la política comunitaria de "hipócrita" por apoyar a los manifestantes iraníes y ser laxa con la guerra de Gaza.

"Debe ser estupendo poder tuitear desde Europa y usar internet libremente para discrepar públicamente con los líderes, sin ser arrestados, golpeados, y sin que se inutilicen las telecomunicaciones del país. Eso es lo que pide la gente en las calles de Irán...", escribió Metsola este viernes en su cuenta personal de X.

También se pronunció la alta representante de la Unión Europea para Política Exterior, Kaja Kallas, para quien es "inaceptable" la represión de las autoridades iraníes contra las protestas de "manifestantes pacíficos".

"Cortar el acceso a internet mientras se reprimen violentamente las protestas deja al descubierto a un régimen que teme a su propio pueblo", manifestó Kallas en la red social BlueSky.

Por su parte, el alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Türk, llamó a investigar de forma "rápida" y "transparente" todas las muertes que se están produciendo en las masivas protestas de Irán.

"Los responsables de cualquier violación (de los derechos humanos) deben rendir cuentas de conformidad con las normas y estándares internacionales", subrayó Türk, quien señaló su preocupación tanto por los "actos violentos" que se están produciendo en Irán como por el "bloqueo" de internet y de las comunicaciones.

Y, en una declaración conjunta, el presidente francés, Emmanuel Macron; el canciller alemán, Friedrich Merz, y el primer ministro británico, Keir Starmer, condenaron "enérgicamente" el "asesinato" de manifestantes en Irán y pidieron "moderación" a las autoridades de Teherán.

"Estamos profundamente preocupados por los informes de violencia perpetrada por las fuerzas de seguridad iraníes y condenamos enérgicamente el asesinato de manifestantes", señalaron los tres mandatarios.

También este viernes, el líder supremo iraní, Ali Jameneí, respondió -en un mensaje reproducido por la televisión local- al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, después de que éste venga advirtiendo de que Washington irá "al rescate" de los iraníes si el régimen, como "acostumbra", "dispara y asesina violentamente a manifestantes pacíficos".

"Trump debe centrarse en gobernar su propio país si es capaz; Estados Unidos enfrenta numerosos problemas internos", recomendó Jameneí.

Además de aseverar que "la mano de Trump está manchada con la sangre de más de 1.000 iraníes que murieron en la agresión estadounidense-israelí" de junio de 2025 (la conocida como "guerra de los doce días"), el líder iraní se refirió a los ciudadanos que estos días se manifiestan en las calles de las ciudades del país.

Algunos son "alborotadores que vandalizan la propiedad nacional y complacen al presidente de Estados Unidos", dijo el ayatolá, contra quien se han escuchado consignas en las manifestaciones, contestadas con gran despliegue policial.

Mientras tanto, Reza Pahlaví, hijo del último sha de Irán, alentó a los ciudadanos iraníes a seguir protestando este viernes y pidió a Donald Trump que esté "preparado" para "intervenir" en el país y "ayudar" al pueblo iraní.

"El pueblo volverá a salir a las calles dentro de una hora. Le pido (a Trump) que nos ayude. Usted ha demostrado, y yo sé, que es un hombre de paz y un hombre de palabra. Por favor, esté preparado para intervenir y ayudar al pueblo de Irán", escribió en X el hijo del último sha de Irán (Mohammad Reza Pahlaví, que reinó hasta la revolución islámica de 1979).