La producción industrial de México cayó 0,8 % anual en noviembre, pese a repunte mensual

El dato es resultado de un descenso interanual, con base en cifras originales, del -2,2 % en las industrias manufactureras y del -1 % en la minería; en contraste con un aumento del 3,7 % en la construcción y del 1,4 % en la generación, transmisión, distribución y comercialización de energía eléctrica, suministro de agua y gas.

En cifras desestacionalizadas, la actividad industrial se elevó el 0,6 % respecto a octubre pasado.

Por componentes, la construcción aumentó un 1,6 % y las industrias manufactureras crecieron el 0,5 %; mientras que la minería y la generación, transmisión, distribución y comercialización de energía eléctrica, suministro de agua y de gas natural por ductos al consumidor final no tuvieron cambios respecto al mes precedente.

Con cifras originales, entre enero y noviembre de 2025 la producción industrial acumuló una disminución del -1,6 % frente al mismo periodo de 2024.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

En ese lapso, la minería cayó un -7,1 %; la construcción, el -1,7 %; la generación y suministro de energía, el -0,6 %, y las manufacturas, un -0,7 %.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El resultado de septiembre refleja la debilidad del sector industrial mexicano, que ya había mostrado caídas en meses previos.

En el primer semestre del año, el indicador había descendido el 1,3 %, con bajas en minería, energía, construcción y manufacturas, lo que anticipaba un desempeño complejo en la segunda mitad de 2025.

El retroceso industrial se suma al entorno de desaceleración económica en México, cuyo crecimiento para 2025 fue ajustado a un rango de entre el 0,3 % y el 1 %, por debajo de la meta oficial de entre el 1,5 % y el 2,3 %.

El PIB de México subió el 1,2 % en 2024, afectado principalmente por la caída del sector primario, mientras que en 2023 se elevó el 3,1 %.