La SIP pide a México "romper el ciclo de impunidad" tras nuevo asesinato de un periodista

La organización, con sede en Miami, consideró en un pronunciamiento que la muerte de Castro, ocurrida el jueves tras recibir balazos en el municipio de Poza Rica, "se suma a una larga cadena de agresiones contra reporteros que permanecen sin castigo".

"El asesinato de un periodista no solo silencia una voz, sino que vulnera el derecho de la sociedad a estar informada. Mientras estos crímenes sigan impunes, se envía un mensaje de tolerancia frente a la violencia contra la prensa", expresó el presidente de la SIP, Pierre Manigault.

Sujetos desconocidos balearon a Castro, periodista de 26 años que cubría temas de seguridad y era director del portal 'Código Norte Veracruz' en Facebook, tras ingresar el jueves a un restaurante propiedad de su familia en Poza Rica, según relató el organismo con base en reportes de la prensa.

La secretaria de Gobernación de México, Rosa Icela Rodríguez, reconoció este viernes que la víctima había contado con medidas públicas de protección en 2024 por recibir amenazas, pero dejaron de estar vigentes tras abandonar el estado por un tiempo y no se reactivaron cuando volvió.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

La mexicana Martha Ramos, presidenta de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP, comentó que "el asesinato de Castro vuelve a poner de relieve la grave vulnerabilidad en la que trabajan los periodistas, especialmente a nivel local, así como los persistentes niveles de impunidad que alientan la repetición".

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Por ello, consideró "imperativo que las autoridades" actúen "con diligencia y sin dilaciones, considerando desde el inicio la labor periodística de la víctima como una línea prioritaria de investigación".

Castro es el primer periodista asesinado este 2026 en México, que el año pasado tuvo siete homicidios de comunicadores relacionados con su labor, según la organización Artículo 19.

Reporteros Sin Fronteras (RSF) ubicó a México el año pasado como el segundo país "más peligroso para ejercer el periodismo", solo por detrás de Gaza, donde la invasión israelí dejó a más de 120 periodistas asesinados.