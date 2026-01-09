Llegan a Madrid los cinco presos españoles liberados en Venezuela

La hispanovenezolana Rocío San Miguel, así como José María Basoa, Andrés Martínez Adasme, Miguel Moreno Dapena y Ernesto Gorbe Cardona llegaron al aeropuerto madrileño tras ser liberados el jueves, como parte de la excarcelación de un "número importante" de presos políticos, según anunciaron las autoridades de Caracas.

"Hoy es un día feliz. Ya están en España los cinco compatriotas liberados ayer en Venezuela. Han podido reencontrarse, por fin, con sus familias y amigos. Espero poder verles pronto y les deseo que recobren la normalidad de sus vidas con rapidez", manifestó Albares.

Tras el aterrizaje, fuentes del aeropuerto confirmaron que los liberados salieron por una zona no habitual de la salida de pasajeros para reencontrarse con sus familiares.

Sergio Contreras, presidente de la ONG Refugiados sin Fronteras y amigo de un familiar de Rocío San Miguel, explicó en declaraciones a los medios que a las pocas horas de salir de la prisión de El Helicoide en Caracas, la hispanovenezolana fue llevada al avión para dirigirse a España.

Por ese motivo, añadió, ahora se encuentra "en un proceso de adaptación a la libertad", ya que estuvo presa durante 23 meses en los que fue sometida a "tratos degradantes e inhumanos".

"Hay que favorecer que su proceso de llegada esté marcado por la serenidad", dijo Contreras, motivo por el que San Miguel no pudo atender a los medios de comunicación en la terminal del aeropuerto.

Por su parte, Ilse Quijada, amiga de la hispanovenezolana, expresó su alegría por la llegada de los liberados y pidió que se siga luchando por la libertad de todos los presos políticos en Venezuela.

Quijada afirmó que San Miguel se encuentra bien "dentro de las circunstancias" tras meses de encarcelamiento y una operación de hombro a la que tuvo que ser sometida durante su estancia en prisión, bajo "durísimas condiciones".

Tras la captura el pasado sábado del mandatario venezolano Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos, el nuevo gobierno de Delcy Rodríguez autorizó la puesta en libertad de un "importante número de personas", entre venezolanos y extranjeros, como un "gesto unilateral para consolidar la paz y la convivencia pacífica" del país, entre ellos estos cinco españoles.