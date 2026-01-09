Los kurdos se retiran de Alepo tras declararse un alto el fuego con el Ejército sirio

El Ministerio de Defensa de Siria anunció hoy esa pausa en los combates, que han provocado la huida de miles de residentes civiles, informan los medios turcos.

Las emisoras NTV y CNNTürk han informado en directo desde Alepo sobre los preparativos de las tropas de las FSD para retirarse al este del río Éufrates, y que el Ejército sirio les había dado hasta las 09.00 hora local (06.00 GMT) para abandonar la zona

Esos medios turcos indican que la situación está tranquila y que no se han escuchado disparos desde la pasada noche.

La agencia oficialista turca Anadolu cita a fuentes sobre el terreno para informar de que las fuerzas de las FSC se retirarán portando sólo armas ligeras y dejando atrás el armamento pesado.

El Gobierno sirio exigió ayer en un comunicado a las FSD su retirada de los barrios de Sheij Maqsud y Ashrafieh de la ciudad de Alepo, escenario de ataques entre ambos bandos, para poner fin a la "situación militar" que ya ha dejado más de una decena de muertos desde el martes.

En esa nota se aclaró que "los kurdos son un componente fundamental e integral del pueblo sirio, y que el Estado los considera socios plenos de la nación, no una entidad separada ni un caso excepcional".

Las Fuerzas de Siria Democrática (FSD) están dominadas por las milicias kurdosirias YPG, un grupo que Ankara considera vinculado al PKK, la guerrilla kurda activa en Turquía y que está en proceso de disolución y desarme.

Los combates entre el Ejército sirio y las FSD comenzaron hace cuatro días, después de que el jefe de las FSD, Mazlum Abdi, se reuniera en Damasco con funcionarios del Gobierno en el marco de las negociaciones de integración de las fuerzas de la alianza kurdosiria en las Fuerzas Armadas sirias.

Damasco y los kurdosirios firmaron el 10 de marzo un acuerdo para buscar una solución a las autoproclamadas zonas autónomas del noreste de Siria tras el derrocamiento, hace más de un año, de Bachar al Asad, pero el proceso sufrió varios reveses.