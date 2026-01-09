Lula agradece a Pedro Sánchez su empeño para la aprobación del acuerdo Mercosur-UE

Los dos líderes "festejaron" la aprobación del acuerdo por parte del Consejo Europeo, informó la Presidencia brasileña en un comunicado, en el que detalló la conversación en la que Lula y Sánchez abordaron diferentes asuntos.

"El presidente Lula agradeció por el empeño del Gobierno de Pedro Sánchez en pro del acuerdo y reiteró la expectativa de que genere beneficios concretos para las personas en los dos bloques", según la nota de la Presidencia.

Lula, uno de los principales impulsores del acuerdo, afirmó antes en un comunicado que se trata de un "día histórico para el multilateralismo", ya que el acuerdo crea una de las mayores áreas de libre comercio del mundo, con una población de 718 millones de personas y un PIB de 22 billones de dólares (unos 19 billones de euros).

La mayoría de los miembros de la Unión Europea se posicionaron este viernes a favor del acuerdo, después de que la Comisión Europea introdujera mecanismos para proteger a los agricultores del continente ante aumentos súbitos de las importaciones.

La oposición de Francia y otros cuatro países, que votaron en contra ante la presión de sus sectores agrícolas, se quedó corta para bloquear el avance.

Con esta votación, las autoridades del bloque sudamericano firmarán el tratado el próximo 17 de enero en Paraguay, que ejerce la presidencia pro tempore del Mercosur.