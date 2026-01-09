Lula celebra la aprobación del acuerdo UE-Mercosur por parte de los países europeos

Lula, uno de los principales impulsores del acuerdo, afirmó en un comunicado que se trata de un "día histórico para el multilateralismo", ya que el acuerdo crea una de las mayores áreas de libre comercio del mundo, con una población de 718 millones de personas y un PIB de 22 billones de dólares (unos 19 billones de euros).

"En un escenario internacional de creciente proteccionismo y unilateralismo, el acuerdo es una señal a favor del comercio internacional como factor de crecimiento económico, con beneficios para los dos bloques", expresó en un comunicado y en sus redes sociales.

El texto final "amplía", según Lula, las "alternativas" para las exportaciones brasileñas, así como las inversiones europeas en el bloque formado por Brasil, Argentina, Uruguay, Paraguay y, en proceso de adhesión, Bolivia.

La mayoría de los miembros de la Unión Europea se posicionaron este viernes a favor del acuerdo, después de que la Comisión Europea introdujera mecanismos para proteger a los agricultores del continente ante aumentos súbitos de las importaciones.

La oposición de Francia y otros cuatro países, que votaron en contra ante la presión de sus sectores agrícolas, se quedó corta para bloquear el avance.

Con esta votación, las autoridades del bloque sudamericano esperan poder firmar el tratado la próxima semana en Paraguay, que ejerce la presidencia pro tempore del Mercosur.

Sin embargo, para que el acuerdo sea ratificado, este aún debe ser votado por el Parlamento Europeo, donde también existe un movimiento contrario al mismo.

El tratado, que se negocia desde hace más de 25 años, adquirió un nuevo sentido de urgencia desde que EE.UU. lanzó una guerra comercial contra gran parte del mundo, con subidas unilaterales de aranceles.