Ministro uruguayo asegura que el acuerdo UE-Mercosur aumentará el PIB y las exportaciones

En su cuenta de la red social X, Oddone detalló que el acuerdo comercial "será el mayor del mundo" ya que alcanzará a más de 700 millones de personas y reunirá a las economías que representan casi el 20 % del PIB mundial.

"El acuerdo Mercosur-UE, una vez ratificado por los Parlamentos e implementado completamente, abre una gran oportunidad económica para la región, especialmente para Uruguay. De acuerdo con estimaciones preliminares del Ministerio de Economía y Finanzas, el acuerdo generará aumentos del PIB de algo más de 1,5 puntos porcentuales, de las exportaciones de bienes del orden del 4 %, del empleo del 0,5 % y del salario real cercano al 1 %", subrayó.

Oddone añadió que este también favorecerá "la captación de nuevas inversiones y el aumento de la tasa de crecimiento potencial de la economía de Uruguay".

"Es un paso muy relevante para la apertura de la economía de Uruguay, así como para la modernización del Mercosur", concluyó el ministro Oddone.

El Consejo de la Unión Europea, en el que están representados los Gobiernos de los Veintisiete, respaldó oficialmente este viernes por mayoría la firma del acuerdo de asociación con el Mercosur, que se celebrará el próximo 17 de enero en Paraguay, que ostenta la presidencia semestral del bloque suramericano.

Los embajadores permanentes ante la UE habían llegado en la mañana a un acuerdo político para la firma del pacto, que posteriormente fue corroborado a nivel del Consejo a través de un procedimiento escrito.

Tras 27 años, "las decisiones de hoy marcan un avance histórico en el fortalecimiento de la asociación estratégica de la UE con Mercosur", indicó en un comunicado el ministro de Energía, Comercio e Industria de Chipre, Michael Damianos, cuyo país ocupa la presidencia rotatoria del Consejo.