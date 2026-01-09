Moscú admite error del 'Marinera' al recurrir a Rusia para eludir las sanciones de EE.UU.

"Es evidente por qué acabó portando la 'bandera provisional' de Rusia. Ante la amenaza de captura, buscaba protección ante las ilegales sanciones estadounidenses", escribió Medvédev en Telegram.

Medvédev añadió: "Pero es que el método elegido no fue del todo adecuado".

Denunció que la captura es "una clara violación de la Convención de la ONU sobre derecho marítimo internacional de 1982", pero admitió que "EE.UU. no la ratificó".

"En ese contexto, otorgar autorización temporal para portar la bandera de nuestro país a un barco que, aunque ilegalmente, es perseguido por nuestro principal adversario geopolítico (...) es una medida de consecuencias previsibles", señaló.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

También recordó, sin aludir directamente al presidente de EE.UU., Donald Trump, que éste "no necesita para nada" el derecho internacional, por lo que la respuesta rusa a la "captura criminal de un barco civil" debe situarse también al margen de la citada convención.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El Ministerio de Exteriores ruso presentó el jueves una nota de protesta por la interceptación un día antes del petrolero, operación que EE.UU. vinculó con el embargo petrolero a Venezuela, y advirtió que esa "acción ilegal" solo incrementará las tensiones en el Atlántico Norte.

Moscú explicó que el buque recibió el pasado 24 de diciembre permiso para navegar bajo bandera rusa y transitaba por aguas internacionales rumbo a un puerto ruso, de lo que las autoridades rusas informaron debidamente a Washington.

"El apresamiento y revisión de un buque en alta mar solo son posibles en base a una reducida lista de motivos, como la piratería o el tráfico de esclavos, evidentemente inaplicables en el caso de 'Marinera'. En el resto de los casos estas acciones solo se permiten con un previo acuerdo con el país bajo cuya bandera navegan, en este caso Rusia", subrayó.

El buque repelió un intento de EE.UU. de abordarlo en diciembre y se adentró en el Atlántico. Durante la persecución, la tripulación pintó una bandera rusa en un costado, modificó el nombre del navío y cambió su matrícula.

La tripulación del navío no ofreció resistencia en el momento del abordaje, según la prensa estadounidense, que confirmó que los guardacostas estadounidenses no avistaron navíos rusos en las proximidades, aunque la prensa habló de que Moscú movilizó incluso un submarino para escoltar al petrolero.

La prensa rusa asegura que en el momento en que fue apresado el petrolero éste pertenecía a un empresario crimeo, cuya empresa Burevestmarin estaba registrada en la región rusa de Riazán.

Desde el comienzo de la guerra en Ucrania, Rusia utiliza la conocida como 'flota fantasma' -petroleros sin registro fijo- para eludir las sanciones occidentales y exportar su crudo.

El presidente ruso, Vladímir Putin, no ha comentado ni este incidente ni la detención del líder venezolano, Nicolás Maduro, el principal aliado de Moscú en América Latina.