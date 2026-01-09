Pacientes con esclerosis múltiple denuncian retrasos y suspensión de terapias en Perú

"Cuando el diagnóstico se retrasa, el paciente pierde funciones que muchas veces no se recuperan. Y cuando además se interrumpen terapias, el riesgo se multiplica", alertó en un comunicado enviado a EFE la presidenta de Esmup, Ana Chereque.

La organización indicó que los pacientes con esclerosis múltiple en Perú conviven "con la incertidumbre de no saber si el tratamiento llegará a tiempo, si los síntomas avanzarán sin control o si el sistema de salud podrá responder antes de que la discapacidad sea irreversible".

En ese sentido, señaló que las cifras del primer registro nacional para pacientes con esclerosis múltiple en el país y en la región, EMData Perú, "muestran un panorama alarmante", ya que más del 36 % de personas afectadas sufrió la interrupción de su tratamiento durante el último año en los establecimientos del Ministerio de Salud (Minsa) o del sistema de seguridad social EsSalud.

Agregó que las diferencias entre EsSalud y el Seguro Integral de Salud (SIS), a cargo del Minsa, afectan la entrega de medicamentos, la disponibilidad de resonancias y el seguimiento clínico de la enfermedad, lo que hace que cientos de personas deban pagar sus pruebas, traslados y consultas.

"No estamos hablando de gastos menores, hay familias que deben endeudarse para no suspender su tratamiento. Nadie debería pagar para evitar una recaída que podría dejarlo sin caminar, ya que la falta de continuidad no es un detalle administrativo, es un retroceso clínico doloroso y real", enfatizó Chereque.

El registro también señaló que el 60 % de los pacientes son mujeres y que el 43% recibe el diagnóstico entre los 35 y 54 años de edad, una etapa en la que muchas personas están en plena actividad laboral.

La organización detalló que la esclerosis múltiple "es una enfermedad impredecible, puede afectar la movilidad, la visión, el equilibrio, y la capacidad de trabajar o realizar actividades básicas".

Por ese motivo, advirtió que la situación "requiere decisiones inmediatas y articuladas" para establecer protocolos nacionales de diagnóstico temprano y una "ruta única" de acceso a medicación que garantice la continuidad de las terapias sin retrasos ni interrupciones administrativas.

"Nunca tuvimos un registro disponible, ni data que nos avale, por eso hoy, nuestro objetivo es claro: generar evidencia para corregir las fallas estructurales del sistema", añadió Chereque en referencia a la información que se ha podido obtener mediante EMData Perú.

Datos oficiales indican que la esclerosis múltiple afecta a aproximadamente 7,9 de cada 100.000 peruanos, principalmente a mujeres jóvenes, por lo que se considera que en el país hay unas 3.000 personas con la enfermedad.