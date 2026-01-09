Paraguay pedirá a Colombia la extradición del presunto socio del "Pablo Escobar paraguayo"

"Efectivamente", dijo Moreno durante una rueda de prensa cuando le consultaron si el Ministerio Público paraguayo solicitará la extradición del acusado, de 45 años, quien permanecía prófugo hasta ayer, cuando las autoridades colombianas lo detuvieron en el departamento del Tolima (centro) del cual es oriundo.

Paraguay investiga a Ramírez hace más de 7 años en el marco del caso contra Cabañas -detenido en 2018 y en prisión domiciliaria desde 2023-, apodado como "El Pablo Escobar paraguayo" por el estilo de vida suntuoso que llevaba y el elevado poder criminal que llegó a acumular.

La fiscal señaló que el colombiano, alias El Ganadero, enfrenta cargos por narcotráfico, lavado de dinero y asociación criminal.

Moreno también consideró que Colombia accederá a la extradición puesto que El Ganadero no tiene procesos judiciales abiertos en ese país.

Por su parte, el ministro de Interior paraguayo, Enrique Riera, dijo en la misma conferencia de prensa que Ramírez, "uno de los criminales más buscados" del país, era responsable de gestionar la compra de cocaína en Bolivia, Perú y Colombia para la organización criminal de Cabañas, para luego movilizarla hacia mercados en Centroamérica, Estados Unidos y Europa.

Además, estaba al frente de empresas de fachada con las que "simulaba acciones de comercio internacional" para lavar dinero y movilizar cargamentos de narcóticos.

Las autoridades paraguayas también creen que Ramírez, buscado con código rojo de Interpol en casi 200 países, tomó el mando de las operaciones criminales después de la captura de Cabañas en Ciudad del Este -fronteriza con Brasil- en el marco del caso 'Berilo'.