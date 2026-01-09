París dice que la UE peligroa e insta a afirmarse como una "gran potencia democrática"

En un discurso a los embajadores franceses reunidos esta semana en París para recibir instrucciones, Barrot insistió en que "nada nos garantiza que viviremos en la Unión Europea tal y como la conocemos en diez años".

Según el ministro, esas amenazas vienen en primer lugar del exterior por parte de los "adversarios que tratan de deshacer los vínculos de solidaridad que nos unen, que sueñan con explotar de nuevo nuestras divisiones", y se refirió en particular al caso de Rusia que "prueba la fuerza de nuestra unión a través de la amenaza".

También sin citarlos, se refirió a Estados Unidos al hablar de los que utilizan "el chantaje comercial", "las pretensiones sobre Groenlandia, que no está en venta" o a los que dan "un apoyo afirmado a ciertas fuerzas políticas que quieren dar la espalda a la herencia europea".

El jefe de la diplomacia francesa consideró que la UE está "igualmente amenazada del interior por cansancio democrático" que asoció a unas "instituciones que se perciben demasiado alejadas y que producen normas de forma ciega que violan cada día un poco más el principio en el que se basa nuestra Unión, el principio de subsidiariedad".

Frente a eso, dijo que "el interés de Francia es que Europa se alce y se recupere", después de haber insistido en todo lo que ha aportado la construcción europea.

"En Europa -señaló- se vive mejor que en las otras regiones del mundo. Mejor que en China, mejor que en Estados Unidos. Se vive más libre, más tiempo, más democráticamente".

Además, recordó que hay una decena de países que son candidatos para entrar en la UE: "¿Qué otra organización política en el mundo puede decir eso?" (...)"¿Qué otro ideal político suscita tanto interés?".

El jefe de la diplomacia francesa repitió como la principal tendencia de las relaciones internacionales la "brutalización" del mundo, en una clara alusión, de nuevo sin citarlo directamente, a los Estados Unidos de Donald Trump y a la Rusia de Vladímir Putin.

"Vivimos una paradoja. Los que imaginaron el orden internacional basado en el derecho consideran ahora que tienen más que ganar violándolo que protegiéndolo. No es nuestra concepción", concluyó.