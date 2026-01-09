Peña considera "inaceptable" que el éxito de sector cárnico afecte al consumidor paraguayo

"Es inaceptable. El éxito de un sector no puede ser el fracaso de otro sector", dijo Peña a periodistas al destacar que se ha reunido con representantes del sector ganadero, de la industria frigorífica y con productores de carne bovina, el segundo producto estrella de exportación del país después de la soja.

Paraguay totalizó 2.112 millones de dólares en exportaciones de carne en 2025, con Chile, Estados Unidos y Taiwán como sus principales destinos, de acuerdo con datos de la Secretaría Nacional de Calidad y Salud Animal (Senacsa), que destacó la cifra como un "récord" histórico.

Peña defendió que "todo ese éxito" en exportaciones "no puede ir en detrimento del consumidor paraguayo".

"Tenemos que hacer ambas cosas", añadió el gobernante quien también defendió la política de su Gobierno de facilitar la importación de carne como una forma de atajar la subida de los precios en el mercado local.

En ese sentido, advirtió que "el Estado va a estar para defender al consumidor", al señalar que usará como "herramientas" a la Secretaría de Defensa del Consumidor y el Usuario (Sedeco) y la Comisión Nacional de la Competencia (Conacom).

"Hoy van a ser instituciones fuertes en la defensa de los consumidores", avisó el presidente.

La carne vacuna tuvo un aumento acumulado durante 2025 del 12,6 %, según un informe de la inflación de diciembre del Banco Central de Paraguay (BCP).

El emisor indicó que el incremento en los precios de la carne se explica "principalmente por la reducción de la oferta destinada al mercado interno, asociada al mayor dinamismo de las exportaciones".

La Comisión Nacional de Competencia (Conacom) reveló en un reciente informe que el 90,15 % de la faena en frigoríficos en Paraguay se destina a "abastecer la demanda exterior" y el 9,85 % restante es "colocado en el mercado interno para el consumo local".

El reporte destaca que en 2025 el precio de la carne al público "ha aumentado en todos los cortes" y que, hasta agosto pasado, el 75,5 % de la faena de bovinos del país "se encuentra concentrada en cuatro grupos económicos".