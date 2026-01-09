Rubio y Albares conversan sobre una transición de poder "adecuada y sensata" en Venezuela

El breve comunicado, remitido por el viceportavoz del Departamento, Tommy Piggot, no aportó más detalles acerca de la conversación telefónica.
La conversación entre Rubio y Albares llega después de una intensa semana de contactos diplomáticos con Venezuela como eje de las conversaciones y que ha llevado a la Casa Blanca a comunicarse con los principales países, los del G7, y otros de América Latina, como Argentina o Paraguay.
La llamada, adelantada por el diario "El País" y confirmada a EFE por fuentes diplomáticas, ha durado alrededor de media hora y, además de tratarse los cambios que afronta Venezuela tras la captura del presidente venezolano, Nicolás Maduro, y su esposa, Cilia Flores, también ha habido tiempo para ocuparse de la guerra de Ucrania tras la agresión rusa y de la crisis en Gaza.
En un mensaje en la red social X, Albares ha informado de su conversación y ha ratificado el compromiso de España con el pueblo venezolano en esta nueva etapa.
En declaraciones a EFE, Albares ha considerado que la excarcelación de presos en Venezuela es un "paso positivo para la nueva etapa" del país y ha confiado en que sigan más pasos en esa dirección.