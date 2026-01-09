Rubio y Albares conversan sobre una transición de poder "adecuada y sensata" en Venezuela

Washington, 9 ene (EFE).- El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, conversó este viernes por teléfono con el ministro español de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, y ambos abordaron la necesidad de garantizar "una transición de poder adecuada y sensata en Venezuela", al tiempo que dialogaron sobre las operaciones antinarcóticos de Estados Unidos en el Caribe, según el Departamento de Estado de EE.UU.