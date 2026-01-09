Rusia lanza contra Ucrania 36 misiles, entre ellos uno hipersónico Oréshnik, y 242 drones

El comunicado precisa que las fuerzas rusas lanzaron desde las 19.30 horas del jueves y durante la noche trece misiles balísticos Iskander-M/S-400 desde la región rusa de Briansk, 22 misiles de crucero Kalibr desde aguas del mar Negro y un misil balístico de medio alcance Oréshnik desde el polígono de Kapustin Yar, en la región rusa de Ástrajan.

Además, Rusia lanzó 242 drones de ataque Shahed, Gerbera y de otros tipos desde las direcciones rusas de Kursk, Oriol, Mílerovo y Primorsko-Ajtarsk, desde Chauda y Gvardíiske, en la península ucraniana de Crimea, anexionada por Rusia en 2014, y desde el territorio ucraniano ocupado de Donetsk.

Alrededor de 150 de los drones eran Shahed, agrega el balance diario de la Fuerza Aérea en Telegram.

El blanco principal de este ataque combinado contra infraestructuras críticas de Ucrania con drones de combate y misiles marítimos y terrestres fue la región de Kiev, donde se reportaron al menos cuatro muertos y 25 heridos, mientras Leópolis fue objetivo por primera vez de un misil balístico hipersónico Oréshnik.

Hasta las 08.00 horas del viernes, la defensa antiaérea derribó o neutralizó ocho misiles balísticos Iskander-M/S-400, diez misiles de crucero Kalibr y 226 drones de ataque.