Sudáfrica acoge maniobras navales con China, Rusia e Irán a partir de este viernes

“El ejercicio proporciona una plataforma para que la Fuerza Nacional de Defensa de Sudáfrica (SANDF) y las fuerzas navales asociadas intercambien buenas prácticas y mejoren las capacidades operativas conjuntas, lo que contribuye a la seguridad de las rutas marítimas y a la estabilidad marítima regional en general”, indicó el Ejército sudafricano en un comunicado.

El comandante general del Cuartel General de Operaciones Conjuntas, mayor general Godfrey Thulare, realizó este jueves las inspecciones requeridas en la base naval de Simon’s Town, al sur de Ciudad del Cabo (suroeste), de cara a las maniobras militares.

Buques de guerra chinos, rusos e iraníes ya han llegado a aguas sudafricanas para participar en los ejercicios, organizados en el marco del bloque de economías emergentes BRICS y liderados por China.

China, Rusia y Sudáfrica son miembros fundadores de los BRICS, mientras que Irán se incorporó al grupo en 2024.

Entre los navíos desplegados se encuentra el destructor chino Tangshan, de 161 metros de eslora, y el buque chino de reabastecimiento Taihu, que llegaron al puerto de Simon’s Town el martes pasado, donde confluyen los océanos Índico y Atlántico.

Los buques chinos se suman a las flota rusa del Báltico, de la que la corbeta Stoiki y el buque cisterna Yelnia atracaron en la mañana de este viernes en territorio sudafricano.

El ejercicio se celebra en un contexto de crecientes tensiones geopolíticas, marcadas por la operación militar de Estados Unidos en Venezuela del pasado fin de semana y después de que la Guardia Costera estadounidense apresara el petrolero con bandera rusa Marinera en el Atlántico Norte, lo que generó la protesta de Moscú.

En febrero pasado, además, el presidente estadounidense, Donald Trump, afirmó en una orden ejecutiva que Sudáfrica respalda a “actores negativos en la escena mundial”, citando sus vínculos con Irán como uno de los motivos para recortar la financiación al país africano.

La Alianza Democrática (DA), segundo partido del Gobierno de coalición sudafricano, expresó su rechazo este viernes a los ejercicios con Rusia e Irán.

“Llamar a estas maniobras ‘cooperación BRICS’ es un truco político para suavizar lo que realmente está ocurriendo: el Gobierno está optando por estrechar lazos militares con Estados sancionados y problemáticos como Rusia e Irán”, afirmó la DA en un comunicado.

Las maniobras estaban inicialmente previstas para finales de noviembre pasado, pero fueron aplazadas por razones diplomáticas debido a la celebración en Sudáfrica de la cumbre de líderes del G20 (grupo de economías desarrolladas y emergentes), que boicoteó EE.UU.