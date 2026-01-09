Suiza: Detenido uno de los copropietarios del bar que se incendió en Crans Montana

Ginebra, 9 ene.- Uno de los copropietarios franceses del bar 'Le Constellation', donde se produjo el incendio de Nochevieja que causó ó la muerte de 40 jóvenes en la estación alpina de Crans Montana, fue detenido al término de una audiencia convocada por la Fiscalía suiza dentro de la investigación penal abierta tras la tragedia.