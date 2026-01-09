Tres desaparecidos en medio de numerosos incendios fuera de control en Australia

La Policía de Victoria, cuya capital es Melbourne, informó de que no han podido encontrar a tres habitantes de la ciudad de Longwood, en el norte del estado, donde se registran hasta el momento los peores daños, incluyendo al menos 20 casas destruidas por las llamas y vías cerradas debido a la falta de visibilidad por el humo.

El gobierno regional ha confirmado que este viernes, cuando se esperan las mayores consecuencias de la ola de calor que empezó el miércoles, unas 35.000 personas se han quedado sin electricidad y se han registrado 60 nuevos incendios, la mayoría en zonas rurales y poco pobladas.

En este sentido, han llamado a abandonar sus hogares a cientos de personas, pues advierten de "condiciones catastróficas", por las que también numerosos negocios cerraron sus puertas y las autoridades suspendieron actividades escolares.

Los incendios en Longwood, que comenzaron el lunes, se propagan en múltiples direcciones en paralelo a otros focos en varias partes de Victoria -donde viven cerca de siete millones de personas, la mayoría en la capitalina Melbourne-, algunos en zonas fronterizas con Nueva Gales del Sur, cuya capital es Sídney.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Los bomberos combaten otros fuegos en Australia del Sur, donde se registran este viernes temperaturas de hasta 42 grados.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El miércoles, las autoridades de Victoria advirtieron del peligro de la ola de calor actual, cuya intensidad no se vivía desde principios de 2020, cuando terminó el llamado 'Verano Negro', que dejó un saldo de 33 muertos, 3.000 viviendas calcinadas y unos 180.000 kilómetros cuadrados de terrenos quemados.

Australia tiene un historial de destrucción dejado por los fuegos que azotan el país, que vivió en 2009 uno de los peores incendios de las últimas décadas, cuando las llamas causaron 173 muertos y 414 heridos y consumieron 4.500 kilómetros cuadrados en Victoria.

La temporada de incendios en Australia varía según la zona y las condiciones meteorológicas, aunque generalmente se registran en el verano austral, entre los meses de diciembre a marzo.