Trump desea suerte a Orbán en las elecciones húngaras previstas para abril

"Gracias, presidente Donald Trump, por su carta y su apoyo. Las relaciones entre Estados Unidos y Hungría han entrado, de hecho, en una edad de oro, construida sobre el respeto mutuo y una fuerte cooperación", comentó Orbán en un mensaje en la red social X, acompañado de una foto de la misiva.

En esa carta, Trump opina que el "liderazgo audaz" que atribuye a Orbán "sirve como ejemplo para el resto del mundo".

"Siempre se ha mantenido firme en la defensa de los principios que hacen de Hungría un lugar tan extraordinario: la fe, la familia y la soberanía. Estados Unidos admira esa clase de valentía", afirma Trump en esa carta, en la que desea a Orbán buena suerte con su campaña electoral en Hungría.

Orbán fue ya en las elecciones estadounidenses de 2016 el único líder de un Gobierno de la Unión Europea (UE) que apoyó a Trump frente a la entonces candidata demócrata, Hillary Clinton.

El primer ministro fue recibido por Trump en la Casa Blanca el pasado noviembre.

Hungría celebra el próximo mes de abril elecciones legislativas en las que la oposición conservadora confía en poder acabar con los 16 años de mayorías absolutas de Orbán, marcados por una agenda ultranacionalista, crítica con la Unión Europea y cercana a Rusia.

Orbán ha advertido de que de la Comisión Europea intervendrá en las elecciones a favor del candidato opositor.

Bancos húngaros han apoyado con préstamos en el pasado al partido ultranacionalista español Vox y a la a ultraderechista francesa Marine Le Pen.