Türk pide investigar las muertes de Irán: Los responsables "deben rendir cuentas"

"El derecho a la protesta pacífica, consagrado en el derecho internacional, debe protegerse. Todas las muertes deben investigarse de manera rápida, independiente y transparente", dijo Türk en un comunicado difundido hoy por su oficina.

"Los responsables de cualquier violación (de los derechos humanos) deben rendir cuentas de conformidad con las normas y estándares internacionales", insistió.

Este viernes se cumplen trece días de masivas protestas extendidas por todo Irán, causadas en primera instancia por la paupérrima situación económica del país. Al menos 45 manifestantes han muerto, incluidos ocho niños, según datos difundidos el jueves por la ONG Iran Human Rights (IHRNGO), con sede en Oslo.

Además de mostrarse preocupado por los "actos violentos" que se están produciendo, incluyendo "muertes" y "destrucción" de propiedades, el alto comisionado de la ONU también mostró su inquietud ante el "bloqueo" de internet y de las comunicaciones "en todo el país", un apagón que comenzó el jueves como aparente intento por parte de las autoridades iraníes por contener las protestas.

Tras mencionar el bloqueo de internet, Türk subrayó que estas medidas "socavan la libertad de expresión y el acceso a la información", además de afectar a la labor de quienes documentan las "violaciones de los derechos humanos" y al acceso a los servicios esenciales y de emergencia.

También aseveró que, para evitar una "mayor escalada", sigue siendo "esencial" abordar las reclamaciones que subyacen las protestas mediante un diálogo "inclusivo y significativo", "de conformidad con el derecho internacional de los derechos humanos".

Las protestas estallaron en Teherán el 28 de diciembre, por motivos económicos, y se extendieron después a decenas de ciudades, añadiendo un componente político al escucharse consignas contra el líder supremo iraní, el ayatolá Ali Jameneí.

Para la alta representante de la Unión Europea para Política Exterior, Kaja Kallas, la "inaceptable" represión de las autoridades iraníes contra las protestas de "manifestantes pacíficos" demuestran que el régimen "teme a su propio pueblo".

"Cortar el acceso a internet mientras se reprimen violentamente las protestas deja al descubierto a un régimen que teme a su propio pueblo", dijo Kallas este viernes en la red social BlueSky.